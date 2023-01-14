Новосибирские врачи рассказали, чем опасна флурона и как ее распознать

Новосибирцы все чаще рассказывают о том, что они долго болеют чем-то похожим на коронавирус и грипп одновременно, причем нередко доходит до пневмонии. Сочетание двух инфекций называют флуроной. Чем опасно такое заболевание, как его можно диагностировать и лечить, рассказали врачи.

Флурону регистрировали в России и за рубежом в 2020 году, в период пандемии COVID-19. Но ситуация тогда не имела столь массового характера. Крайне сложно сказать, как заподозрить грипп и ковид у человека, поскольку у коронавируса нет какой-либо специфичной симптоматики. Как правило, это обычная инфекция.

Если человек одновременно заболеет и тем, и другим, то превалировать будет симптоматика гриппа - высокая температура, сильная слабость, насморк, кашель, боль в горле, выраженные симптомы интоксикации, поражения дыхательных путей — трахеобронхит или пневмония. Симптомы ковида отойдут на второй план и вряд ли будут очевидны.

К слову, распознать у себя заболевания можно только при помощи тестирования: антигенных тестов или ПЦР. По-другому не получится.