Роспотребнадзор по Курской области рассказал о смертельно опасных последствиях гриппа

В управлении Роспотребнадзора по Курской области напомнили, к чему могут привести осложнения после гриппа. По информации ведомства, они нарушают работу организма и даже опасны для жизни.

Иногда у осложнений гриппа отсроченный характер, они проявляются через некоторое время, когда человек забыл о инфекции. Часто встречаются осложнения со стороны дыхательной системы - пневмония, которая сопровождается острой дыхательной недостаточностью. При этом летальность составляет до 40% при своевременном квалифицированном лечении. Нередко развиваются трахеит, бронхит, синусит, отит, который может привести к потере слуха. Еще одно смертельно опасное осложнение гриппа - острый респираторный дистресс-синдром, который заключается в нарушении барьерной функции легочной ткани. На фоне этого возникает дыхательная недостаточность, несовместимая с жизнью. Со стороны сердечно-сосудистой системы может развиться миокардит, перикардит, со стороны мочеполовой — гломерулонефрит. Поражения центральной нервной системы проявляются менингеальным синдромом, рвотой, болью головы, спутанным сознанием, - отмечают врачи.





В курском Роспотребнадзоре также добавили, что особенно опасен грипп для детей до одного года, взрослых старше 60 лет, беременных женщин или людей с хроническими болезнями.