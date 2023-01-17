Диетолог Триста Бест сообщила о семи «здоровых» продуктах, которые оказались вреднее конфет

Диетолог Триста Бест заявила, что среди так называемых "здоровых" продуктов есть те, которые приносят вред, а не пользу. Некоторые из них продаются в отделах здорового питания, но по факту намного вреднее тех же конфет.

По словам врача, особую опасность представляют собой сухофрукты, поскольку в них содержится очень много сахара. Лучше их заменить на свежие фрукты. Также не нужно увлекаться мюсли, в которых есть слишком много жира.