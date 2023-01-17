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Диетолог Триста Бест сообщила о семи «здоровых» продуктах, которые оказались вреднее конфет

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Диетолог Триста Бест сообщила о семи «здоровых» продуктах, которые оказались вреднее конфет
Здоровье
Фото из открытых источников

Диетолог Триста Бест заявила, что среди так называемых "здоровых" продуктов есть те, которые приносят вред, а не пользу. Некоторые из них продаются в отделах здорового питания, но по факту намного вреднее тех же конфет.

По словам врача, особую опасность представляют собой сухофрукты, поскольку в них содержится очень много сахара. Лучше их заменить на свежие фрукты. Также не нужно увлекаться мюсли, в которых есть слишком много жира.

Диетолог также предупреждает о вреде энергетических и зерновых батончиков, в которых присутствует много сахара и мало клетчатки.

Замороженный йогурт — это продукт, который нужно отставить в сторону. Часто люди выбирают консервированные супы, содержащие много соли, мало белка, клетчатки. Употребление таких продуктов чревато ожирением и диабетом.

Также диетолог не рекомендует увлекаться нежирными заправками для салата. В их составе есть сливочное масло и омега-6 жирные кислоты, которые провоцируют воспаление в человеческом организме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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