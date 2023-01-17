E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о том, как повлияет захват Соледара на ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что на данный
Новосибирцы все чаще рассказывают о том, что они долго болеют чем-то похожим на коронавирус и грипп одновременно, причем нередко доходит до
С лекарствами в последний год происходит серьезная неразбериха. Из-за валютных скачков и постоянно меняющейся политической обстановки практически все
Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров в своем последнем интервью огорошил россиян. Он позитивно отозвался об уехавших артистах, чем сильно расстроил
Уволенный из МХТ ( Московский Художественный театр ) имени Чехова актер Дмитрий Назаров больше не выступит в спектакле «Мастер и Маргарита». Стало
Покойная Инна Чурикова оставила после себя солидное наследство. В собственности у артистки находились квартира в Москве, загородный дом в
Ангарский маньяк Михаил Попков, который как минимум 78 человек убил, в ходе своего последнего интервью радиокомпании «Вести» признался еще в двух
В утро воскресенья жилая «высотка» посыпалась вниз в Невском районе Санкт-Петербурга. Крупные куски кирпича упали возле парадной, чудом никого не
Евгений Пригожин заявил, что у американцев нет возможности вынудить ЧВК «Вагнер» уйти из африканского региона. Люди, которые противодействуют работе
Блокадники Ленинграда хотели бы видеть больше заботы от городского правительства. Об этом в комментарии нашему изданию рассказала 87-летняя Галина
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle