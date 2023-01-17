E1.RU: жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые сейчас не найти в аптеках города

С лекарствами в последний год происходит серьезная неразбериха. Из-за валютных скачков и постоянно меняющейся политической обстановки практически все медикаменты подорожали, а некоторые таблетки и вовсе исчезли, потому что их перестали поставлять или производить. Горожане пожаловались, что многие лекарства пропали из продажи.

Итак, лекарства, которые найти в аптеках не удалось: Гель «Дивигель» — эстрогенный препарат для наружного применения, эстрогенный препарат «Климара», гипогликимическое средство «Оземпик», капли «Хилак форте», «Фенюльс» для лечения дефицита железа, гель «Синяк-off», «Экседрин», «Стрикс», «Энцефабол», «Дриптан», «Ранитидин». Есть не в каждой аптеке: «Флемоксин Солютаб», «Амоксиклав», «Снуп» и «Снупик», «Гексорал», «Феррум Лек», «Аугментин», «Селектра».