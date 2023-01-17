На смену свиному гриппу А может прийти вариант В, случаев заболевания стало больше

Вслед за свиным гриппом (А/Н1N1) в РФ регистрируют больше случаев гриппа В, говорит заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам профессора, в настоящее время большинство случаев гриппом по-прежнему приходится на грипп А, а грипп типа В составляет около 20% случаев. Но не исключено, что его доля вырастет. Обычно вирусы гриппа В составляют 30-40% в общей структуре выявляемых вирусов.

Если в целом говорить, то заболевания, вызванные гриппом В, не дают осложнений в виде тяжелой вирусной пневмонии. У тех людей, которые болеют гриппом тяжело, часто присоединяется вторичная бактериальная инфекция, включая бактериальное воспаление легких.

Еще одной отличительной особенностью является то, что грипп В у некоторых взрослых пациентов может проявляться в виде диареи, что является редкостью для гриппа типа А.