Гинеколог рассказала о проблеме, которая мешает женщинам получать удовольствие от жизни

Вагинальная сухость, которая наступает у женщин накануне менопаузы, приносит сильный дискомфорт, однако хорошо поддаётся лечению. Об этом говорит гинеколог Ирина Кузнецова.

По заявлению врача, такое состояние у дам часто проявляется перед менопаузой. Оно может начаться с 40 лет. Среди главным симптомов можно выделить раздражение, жжение слизистой, боль при половом акте.

Вагинальная сухость мешает женщинам наслаждаться жизнью - сном, путешествиями, работой, негативно влияет на все сферы жизни, в том числе на сексуальное удовлетворение. Гинеколог уточняет, что порядка 14% женщин говорят о неприятных ощущениях, которые отражаются на их работоспособности, 16% представительниц прекрасного пола сообщают о снижении социальной активности.

В качестве терапии доктор советует использовать лубриканты. При их выборе нужно учитывать, чтобы их осмоляльность была низкой, но показатель кислотности — сходным с вашим либо ниже. Присутствие парабенов не желательно.