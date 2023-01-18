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Эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян поддержала запрет вейпов в РФ

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Эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян поддержала запрет вейпов в РФ
Здоровье
Фото из открытых источников

Вся новая никотиносодержащая продукция представляет серьезную угрозу для здоровья российских потребителей и для антитабачной политики в целом в стране. В это уверенна руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

По словам Маринэ, вейпы, так же как и электронные сигареты, а также продукты нагревания табака - новые инструменты табачных компаний для привлечения большого количества потребителей, для формирования, поддержания зависимости от никотина.

Гамбарян подчеркнула, что вынесение на рассмотрение Госдумой РФ вопроса о запрете производства, ввоза, продажи, потребления никотиносодержащей продукции и ее немедленное выведение из гражданского оборота представляется единственно верным решением.

Напомним, ранее спикер ГД Вячеслав Володин комитетам парламента по охране здоровья, просвещению, делам молодежи поручил изучить вопросы касательно возможного запрета вейпов и других электронных систем по доставке никотина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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