6 простых правил, которые сохранят здоровье после 30 лет

Специалисты дали несколько советов касательно того, как избежать ухудшения здоровья после 30 лет. Прежде всего, нужно обратить внимание на здоровое питание, которое содержит много клетчатки.

Во-вторых, это регулярные физические упражнения, но не менее двух раз в неделю для развития гибкости и укрепления мышц. В-третьих, очень важен здоровый сон, укрепляющий физическое и психическое здоровье у человека. Четвертое правило - достаточный уровень движения. Как выяснилось, малоподвижный образ жизни увеличивает риск смерти на 60%.

Прогулки на природе - пятый пункт к долголетию. 20 тысяч британцев, проводивших на природе более 2-х часов в неделю, имели лучшее здоровье и самочувствие. Шестое простое правило — общение с людьми, которые нравятся. Социальная поддержка выживаемость увеличивает на целых 50%.