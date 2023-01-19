Мясников посоветовал способ отучиться от соленой, сладкой и жирной еды

С лекарствами в последний год происходит серьезная неразбериха. Из-за валютных скачков и постоянно меняющейся политической обстановки практически все
В селе Верхние Татышлы (Татышлинский район, Башкирия) прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым. Доброволейц погиб при
На празднование нового, 2023 года, администрация губернатора Петербурга Александра Беглова потратила 736 миллионов рублей, хотя еще год назад на эти
Недавно на усмотрение публики был представлен новый песенный сборник, который был составлен исполнителями, уехавшими из России после начала
Информационный новостной сетевой онлайн сервис «Вокруг ТВ» назвал Топ-10 самых ожидаемых зарубежных сериалов, которые обязательно необходимо
Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев принимал участие в YouTube-проекте Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". В шоу он рассказал о дружбе с иноагентом
Вслед за свиным гриппом (А/Н1N1) в РФ регистрируют больше случаев гриппа В, говорит заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ
Эскалаторы на станции «Сенная площадь» ожидают капитального ремонта. ГАТИ уточняет, что это напрямую повлияет на пропускную способность вестибюля.
В Пентагоне все больше говорят о том, что Украине необходимо поставить оружие, которое могло бы поражать цели далеко за линией фронта. О том, что
Вся новая никотиносодержащая продукция представляет серьезную угрозу для здоровья российских потребителей и для антитабачной политики в целом в
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle