Мясников посоветовал способ отучиться от соленой, сладкой и жирной еды

Промышленная еда, как говорит главный теледоктор России Александр Мясников, является настоящим бичом современного общества. В ней содержится много скрытой соли, сахара, жиров, употребление которых приводит к проблемам со здоровьем.

Здоровому человеку нужно потреблять ежедневно не более 5 грамм соли, а гипертонику – не более 2,5 грамма. Но в РФ среднее потребление соли составляет 12 грамм, а в Европе – 10. И чтобы употребить столько соли можно даже не покупать ее вообще. Дело в том, что натрий хлор содержится во всех полуфабрикатах или готовых продуктах.

Продукт номер один – хлеб. В 100 граммах хлеба - 1 грамм соли. Далее идут колбасные изделия и супы, где соли намного больше. Такая же история с сахаром и жиром - самыми популярными усилителями вкуса.

Мясников рекомендует радикальный метод – это не покупать соль и сахар, либо существенно сократить употребление промышленных продуктов. Касательно жира, эксперт говорит, что его желательно заменить полезными жирами, которые есть в рыбе, орехах, бобовых, оливках и прочих продуктах.