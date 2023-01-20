Педиатр Комиссарова рассказала, как определиться с выбором секции для часто болеющего ребенка

Кандидат медицинских наук, педиатр Ольга Комиссарова рассказала, как определиться с выбором секции для часто болеющего ребенка.

Врач медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» пояснила, какой спорт будет полезным для детей, которые часто страдают от респираторных заболеваний.

У часто болеющих детей обычно повторяются инфекции носоглотки, поэтому для них очень важен закаливающий эффект от спортивных тренировок, отмечает специалист.

«Хорошим выбором станут занятия лыжами, хоккей, биатлоном или фигурное катание. А с плаванием вопрос весьма неоднозначный. Само по себе плаванье полезно, но у детей с аденоидами, отитами, синуситами и аллергическим ринитом, попадание хлорированной воды может только спровоцировать обострение», — предупреждает Комиссарова.