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Педиатр Комиссарова рассказала, как определиться с выбором секции для часто болеющего ребенка

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Педиатр Комиссарова рассказала, как определиться с выбором секции для часто болеющего ребенка
Здоровье
Фото из открытых источников

Кандидат медицинских наук, педиатр Ольга Комиссарова рассказала, как определиться с выбором секции для часто болеющего ребенка.

Врач медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» пояснила, какой спорт будет полезным для детей, которые часто страдают от респираторных заболеваний.

У часто болеющих детей обычно повторяются инфекции носоглотки, поэтому для них очень важен закаливающий эффект от спортивных тренировок, отмечает специалист.

«Хорошим выбором станут занятия лыжами, хоккей, биатлоном или фигурное катание. А с плаванием вопрос весьма неоднозначный. Само по себе плаванье полезно, но у детей с аденоидами, отитами, синуситами и аллергическим ринитом, попадание хлорированной воды может только спровоцировать обострение», — предупреждает Комиссарова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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