Певица Савичева заявила, что Полина Гагарина ненавидит ее из-за участия в конкурсе Eurobest

Юлия Савичева рассказала о деталях конфликта с Полиной Гагариной. Причиной разногласий между артистками стала поездка подопечной Максима Фадеева в 2004 году на музыкальный конкурс Eurobest. Она стала участницей от РФ вместо победительницы проекта "Фабрика звезд – 2".

Конечно же, Гагарина меня ненавидела. За что меня было любить? Говорила: "Савичеву продвигали, но меня не отправили, – пожаловалась Юлия Яне Чуриковой.

По словам Савичевой, Полину не отправили на конкурс, поскольку она не подписала с продюсером контракт.

Я помню, когда сидели с Максом, то он говорил, что надо подписать контракты, тогда будут условия. Гагарина сказала, что она не будет подписывать. Зная Макса, понимала, что такое и будет, – добавила Савичева.

Также исполнительница добавила, почему решила поехать на Eurobest вместо своей коллеги:

Я не участвовала в этом, вообще не лезу в договоренности. Мне сказали: "Едем туда-то и с такой-то песней". Полина не подписала контракт, поэтому не поехала. Это ее выбор, она решила учиться.