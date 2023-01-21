Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли

Симптомы герпеса должны исчезнуть в течение одной-двух недель, а при использовании противовирусных препаратов — быстрее. Но хронические незаживающие язвы могут быть признаком СПИДа или злокачественной опухоли, говорит онколог Елена Батухтина.

По словам заведующей отделением общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии ФГБНУ "Российский научный центр хирургии им. академика Петровского", если язвочка или волдырь долго не заживают на протяжении двух-трех недель, нужно обязательно обратиться к онкологу. Также желательно обратиться к специалисту, если язвочка зажила, но затем опять появляется.

Эксперт уточняет, что диагноз "злокачественная опухоль" ставится на основании лишь исследования клеточного состава во время проведения биопсии либо соскоба новообразования.

Своевременная диагностика онкологических заболеваний, по словам онколога, позволяет обеспечить эффективность хирургического и другого противоопухолевого лечения, не требуя при этом калечащих операций.