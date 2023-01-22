Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю

Пища, которую мы употребляем, влияет на состояние здоровья. Поэтому нужно следить за рационом и выбирать продукты, которые принесут пользу организму. Предлагаем вашему вниманию четыре продукта, которые нужно есть хотя бы один раз в неделю.

Орехи. При их употреблении человек получает полезную клетчатку, незаменимые жирные кислоты, минералы, защищающие от многих болезней, в том числе от инфаркта, и помогающим функционировать организму правильно.

Шпинат. Рекомендуется есть зелень хотя бы раз в неделю, чтобы получать все полезные вещества из продукта. В шпинате много витаминов, минералов.

Авокадо. В нем содержится очень много полезных жиров. Фрукт поможет снизить уровень холестерина, защитить сердце, пишет Danas.

Горький шоколад содержит флавонолы, защищающие от ультрафиолетового излучения, улучшающие циркуляцию крови и снижающие кровяное давление.