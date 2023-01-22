Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Свердловские медики дали рекомендации гражданам по соблюдению мер профилактики из-за стремительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По информации регионального Роспотребнадзора, только за минувшую неделю, то есть с 9 по 15 января 2023 года, в регионе было зафиксировано почти 35 тысяч случаев ОРВИ. К слову, это на треть больше, чем за период новогодних каникул. При этом сообщается, что большая часть заболевших это дети.

«По возможности нужно отказаться от посещения массовых мероприятий. В общественных местах надо надевать маски», – порекомендовал Александр Харитонов, являющийся главным внештатным специалистом по медицинской профилактике Минздрава.

Также свердловчанам советуют вакцинироваться. Кроме того, следует тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать их антибактериальными средствами.