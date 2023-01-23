В России на днях зафиксировали новый вариант коронавируса «Кракен»

Новый вид коронавируса выявили в России. Его неофициальное название «Кракен». Заболеваемость нового штамма достигла до 43,6 %. При этом это самый заразный вариант ковида, поэтому нужно знать, как по симптомам отличать грипп А, грипп В, простуду и «Кракен».

По словам врачей, грипп имеет очень яркие симптомы, поэтому его нельзя спутать с другими заболеваниями. Он проявляется подъемом температуры до 38,5-39 градусов, сильной головной болью, красной кожей лица, ломотой в суставах, сухим кашлем. Заложенность носа при этом минимальная.

А возбудители ковида от простуды отличить практически невозможно. Экспресс-тесты и лабораторные ПЦР-тесты покажут, что заболели коронавирусом, хотя и не дадут ответ, каким именно подвариантом.

Температура при коронавирусе невысокая - до 38 градусов, наблюдается умеренный насморк, несильная головная боль. Ломота в теле или умеренная, или вовсе отсутствует. Кожа лица белая, она не краснеет, как при гриппе А и В. Кашель с небольшим количеством мокроты.