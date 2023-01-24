Гражданам РФ пояснили, как отличить свирепствующий в стране ковид «Кракен» от ОРВИ и гриппа

В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим врачи рассказали, какие симптомы характерны для нового вида COVID-19 и как отличить его от простуды.

Наиболее выраженными симптомами обладает грипп, поэтому спутать его с прочими респираторными заболеваниями довольно сложно. Первые проявляются через 12-48 часов после контакта с больным и сопровождаются существенным повышением температуры. Также наблюдается сильная головная боль, покраснение лица, ломота в суставах, сухой кашель. Заложенности носа практически нет.

Что касается современных возбудителей коронавируса, ориентироваться можно лишь на известные симптомы штамма «Омикрон». Это невысокий жар, умеренный насморк, головные боли, маловыраженная ломота в суставах и, напротив, белый оттенок кожи лица.

Врачи добавляют, что беременным, лицам старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями лучше сдать тест на ковид и грипп, поскольку данной категории граждан требуется назначение противовирусных препаратов после подтверждения заболеваний.