Daily Mail: медики из Литвы обнаружили самый ранний симптом болезни Паркинсона

Известно, что более десяти миллионов человек в мире страдают от болезньи Паркинсона, включая таких знаменитостей как Майкл Дж. Фокс, Билли Коннолли и Джереми Паксман, пишет Daily Mail.

Причиной развития недуга является гибель нервных клеток в головном мозге, отвечающих за выработку дофамина, который помогает координировать движения тела. Проявлениями болезни является ригидность мышц, нарушение равновесия, тремор. Со временем болезнь прогрессирует, состояние пациента в конечном итоге ухудшается так, что ему становится трудно заниматься любыми елами.

По словам специалистов, по мере нарушения моторикиу человека сильно нарушается функция голосовых связок, легких, диагфрамы. «Речевые изменения начинаются еще до проблем с моторикой. Вот почему «изменения речи могут быть самым ранним симптомом болезни», — заявил специалист из Каунасского технологического университета Ритис Маскелюнас.