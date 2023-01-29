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Гинеколог Филатова проинформировала, что случится с женским здоровьем без интимной жизни

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Гинеколог Филатова проинформировала, что случится с женским здоровьем без интимной жизни
Здоровье
Фото из открытых источников

Гинеколог Мария Филатова считает, что организм человека представляет собой слаженную систему. Ее работа зависит от многих факторов, а отсутствие хотя одного может привести к дисбалансу. Но в случае с интимной жизнью не так все просто. Отсутствие секса жизни у дамы с нормальным половым влечением может иметь два сценария. Один - положительный, а другой - отрицательный. Воздержание может вызвать: сублимацию сексуальной энергии в активную деятельность – учебу, спорт, работу, творчество; либо же накопление напряжения, повышение стресса, постепенное снижение либидо, всяческие изменения гормонального фона и последующие негативные изменения в организме.

Что будет со здоровьем, если отказаться от интимной жизни, зависит прежде всего от качества интимной жизни. Если оно оставлял желать лучшего, то отказ может быть выгоден, поскольку позволит сделать один шаг назад, пересмотрев отношения с партнером. Когда здоровая женщина упорно, много работает, строит карьеру, уровень стресса приемлемый, но может отсутствовать половой партнер, то половое влечение подавляется естественным образом. Ведь чаще всего у женщин сексуальное влечение формируется тогда, когда она чувствует себя привлекательной, желанной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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