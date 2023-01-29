JMIR: В Имперском колледже Лондона научились предсказывать рак по покупкам таблеток в аптеках

Ученые из Британии (Имперского колледжа в Лондоне) проанализировали покупки 283 женщин в аптеках и изучили, сколько страдали раком яичников. Как оказалось, 153 дамы в итоге услышали этот страшный диагноз. Когда они покупали безрецептурные лекарства, то еще не знали о болезни.

Как показал опрос, люди распознали рак яичников примерно через 4,5 месяца после первых симптомах. Еще через месяц женщины попали к врачу. Все это привело к задержке в диагностировании, которая дает возможность раку еще более распространиться.

Исследователи увидели, что число болеутоляющих средств и лекарств от расстройства желудка, купленных дамами, было выше среди тех, у кого была диагностирована онкология.

Стоит подчеркнуть, что таким образом анализ покупок в аптеках может применяться для раннего выявления рака, пишет JMIR.