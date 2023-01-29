Сотрудник National Geographic Бюттнер назвал диетические секреты долгожителей

Перечисляя главные секреты долгожителей, он упомянул о том, что 95% рациона приходятся исключительно на растительные продукты. Они очень часто едят зелень, капусту, фасоль.

Еще одной рекомендацией журналиста станет употребление мяса не чаще 2-х раз в неделю. Выбор нужно делать в пользу кошерного мяса. Желающим долго жить людям также посоветовали отказаться от молока и молочных продуктов, съедать три куриных яиц в неделю, не более, а также снизить употребление сахара, налегать бобовые и рыбу.