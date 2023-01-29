Врач Бондаренко рассказал, как быстро восстановить организм после гриппа и ОРВИ

Советы для быстрого восстановления иммунитета людям, переболевшим ОРВИ и гриппом, дал эксперт в области физической реабилитации и механики тела. По словам Владимира Бондаренко, после инфекции у людей снижается иммунная защита, поэтому в первые две или даже три недели после выздоровления нужно исключить активные тренировки.

«От вирусов страдает микрофлора кишечника, которая ухудшается после употребления препаратов во время заболевания», — отмечает специалист.

Врач порекомендовал начинать восстановление с утренней гимнастики. Она должна состоять из легких дыхательных упражнений, а также стоит добавить регулярные прогулки на свежем воздухе.

Кроме того, доктор заявил, что укрепить иммунитет может сбалансированное питание. Эксперт говорит, что нужно добавить в рацион питания лимоны, апельсины, виноград, гранаты, кисломолочные продукты.