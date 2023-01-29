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Врач Кабисов проинформировал, как переболевшим COVID-19 бесплатно выяснить последствия болезни

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Врач Кабисов проинформировал, как переболевшим COVID-19 бесплатно выяснить последствия болезни
Здоровье
Фото из открытых источников

Если человек недавно переболел COVID-19 и хочет проверить, не повлияла ли болезнь на его здоровье, необходимо записаться на медицинское обследование. Руслан Кабисов пояснил, какое обследование можно пройти, причем бесплатно.

Углубленная диспансеризация должна проходить в два этапа. На первом этапе есть такие обследования: измерения сатурации (показателя насыщения кислородом крови); спирометрия (объём выдыхаемого и вдыхаемого воздуха); рентген органов грудной клетки, общий и биохимический анализ крови; концентрация D-димера, тест с шестиминутной ходьбой если сатурация составляет 95% или больше.

После этих процедур должен проводиться осмотр у терапевта, который даст направление на второй этап диспансеризации для уточнения диагноза. Он включает ЭКГ, КТ лёгких, дуплексное сканирование вен конечностей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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