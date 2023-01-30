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Ортопед Морозов предупреждает о риске развития артрита при несбалансированном питании

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Ортопед Морозов предупреждает о риске развития артрита при несбалансированном питании
Здоровье
Фото из открытых источников

Рацион питания играет очень важную роль, если не определяющую роль в формировании человеческого здоровья. Нехватка необходимых витаминов и микроэлементов может даже привести к развитию серьезных болезней, таких как артроз и артрит. Об этом говорит травматолог-ортопед Максим Морозов.

Ежедневное полноценное питание должно носить регулярный характер. Свой рацион нужно сделать регулярным, включить в него все необходимые витамины, микроэлементы, коллаген, а также питательные вещества для сохранения здоровья организма и суставов в том числе.

Так, регулярное употребление мяса, фасоли, орехов, овощей и ягод поможет не только при лечении артритов и артрозов, а и является отличной профилактикой этих болезней. Также надо включить морскую капусту, красную рыбу, говорит врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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