Ортопед Морозов предупреждает о риске развития артрита при несбалансированном питании

Рацион питания играет очень важную роль, если не определяющую роль в формировании человеческого здоровья. Нехватка необходимых витаминов и микроэлементов может даже привести к развитию серьезных болезней, таких как артроз и артрит. Об этом говорит травматолог-ортопед Максим Морозов.

Ежедневное полноценное питание должно носить регулярный характер. Свой рацион нужно сделать регулярным, включить в него все необходимые витамины, микроэлементы, коллаген, а также питательные вещества для сохранения здоровья организма и суставов в том числе.

Так, регулярное употребление мяса, фасоли, орехов, овощей и ягод поможет не только при лечении артритов и артрозов, а и является отличной профилактикой этих болезней. Также надо включить морскую капусту, красную рыбу, говорит врач.