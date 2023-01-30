Терапевт Ермолова назвала ошибкой прием жаропонижающих препаратов при невысокой температуре

Прием жаропонижающих препаратов при невысокой температуре —главная ошибка при лечении. По словам врача-терапевта Полины Ермоловой, бактерии и вирусы гибнут при высокой температуре, при приеме жаропонижающих организм не может бороться с ними. Другим заблуждением доктор назвала отказ от ванной во время повышенной температуры. Врач утверждает, что необходимо смывать вспотевшее тело, поскольку на нем тоже развиваются патогены. Терапевт при этом предостерегает от приема горячих ванн.

При высокой температуре надо пить очень много жидкости, рассказала специалист, количество выпитой воды увеличить до трех литров, ведь только тогда выводятся токсины из организма человека. Также обязательно открывать окна, причем не менее пяти раз в сутки, что позволит удалять частички вирусов.

По словам Ермоловой, прием одного и того же лекарства для снижения высокой температуры может быть опасным, поскольку приводит к токсическому поражению печени.