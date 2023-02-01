Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по защите и лечению от гриппа

Также в Минздраве РФ посоветовали чаще мыть руки, регулярно пользоваться разными антисептиками. К тому же, желательно поменьше находиться в местах массового скопления людей. Не лишним будет применение медицинской маски.

Отметим, что первые симптомы гриппа могут проявляться через сутки после заражения, но максимум через 4 дня. Ранее сообщалось, что инкубационный период у гриппа может длится до 7 дней.