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Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по защите и лечению от гриппа

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Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по защите и лечению от гриппа
Здоровье
Фото из открытых источников

Минздрав России выпустил новую версию клинических рекомендаций по защите от гриппа. Ведомство скорректировало методы лечения и профилактики инфекционного недуга.

Специалисты ведомства прежде всего посоветовали применять препараты прямого противовирусного действия как можно быстрее после контакта с зараженным человеком. Первым противовирусным препаратом в списке рекомендаций стоит «Умифеновир» («Арбидол»). Также можно принять средства на основе интерферона и иммуностимулирующие препараты.

Также в Минздраве РФ посоветовали чаще мыть руки, регулярно пользоваться разными антисептиками. К тому же, желательно поменьше находиться в местах массового скопления людей. Не лишним будет применение медицинской маски.

Отметим, что первые симптомы гриппа могут проявляться через сутки после заражения, но максимум через 4 дня. Ранее сообщалось, что инкубационный период у гриппа может длится до 7 дней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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