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Силовики проверяют клиники «доктора-онколога», лечащего рак через подсознание

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Силовики проверяют клиники «доктора-онколога», лечащего рак через подсознание
Здоровье
Фото из открытых источников

Дмитрий Раевский —  ненастоящее имя доктора-онколога. По паспорту он Глеб Александров. Гражданин перепробовал немало способов нечестного заработка. В 2001 году лжеврач принял участие в создании организации «Смоленщина без наркотиков». Но дело тогда провалилось. В 2014 году Дмитрий построил бизнес в Крыму, однако там тоже не получилось ничего. Участвовал Раевский в «Партии Родителей Будущего», но ее ликвидировали в 2020 году.

За последние 20 лет доктор создал своеобразный религиозный кружок, его последователи искренне верили, что он избранный и может решить проблемы со здоровьем. Мужчина стал лечить от рака в «Здравнице Раевского» пациентов через подсознание, то есть при помощи психосинтеза.

Но в органы обратилась мать одного пациента Наталья Рябова. Сын женщины умер после такого лечения у доктора. Более того, он заплатил более миллиона рублей. СК РФ начал проверку деятельности врача. Позже появилась информация, что многие люди считают, что они лишь потеряли драгоценное время, доверившись Раевскому, которое в случает с раком очень ценно.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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