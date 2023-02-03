Онколог Копосов рассказал о самом распространенном виде рака у россиян

Самыми распространенными видами рака в России является рак молочной железы у женщин, а также рак предстательной железы у мужчин. Что касается онкологии, которой чаще всего болеют люди обоих полов, это рак легкого и желудка. Об этом рассказал онколог Павел Копосов.

По словам заместителя директора Института онкологии Европейского медицинского центра, одной из причин развития рака желудка является несбалансированное питание, недостаточное употребление фруктов, овощей, животных белков, переизбыток хлебобулочных изделий, круп, картофеля, животных масел.

Основной фактор развития рака легкого - курение. Табачный дым является сильным канцерогеном, усиливающим мутацию в клетках. Онколог предупреждает, что у курящих людей риск развития злокачественной опухоли легкого выше минимум в 7 раз.