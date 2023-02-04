Эксперт по чаю назвал обманом «целебные» травяные сборы от паразитов, курения и рака

По словам специалиста, на маркетплейсах можно встретить чаи, которые помогают от паразитов, скачков артериального давления, паразитов, псориаза, депрессии, рака, но этому верить не нужно. Травяные напитки - поддерживающий элемент. К примеру, ромашка при боле в горле оказывает антисептический эффект. В зависимости от концентрации той или иной части растения в сборе, чай может быть полезным, но излечить он болезни точно не может.
Другой проблемой напитков является невозможность проверить наличие заявленных трав в составе. Также эксперт отмечает, что если нет информация о правильном способе приготовления сбора, это должно насторожить. Ведь «правильный» по составу чай нельзя просто заварить горячей водой.