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Эксперт по чаю назвал обманом «целебные» травяные сборы от паразитов, курения и рака

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Эксперт по чаю назвал обманом «целебные» травяные сборы от паразитов, курения и рака
Здоровье
Фото из открытых источников
Травяные чаи от рака, курения, паразитов и для лечения разнообразных болезней – не более чем маркетинговый ход, который ориентирован на то, чтобы ввести покупателя в заблуждение. Об этом рассказал эксперт по чаю Илья Пуйда.

По словам специалиста, на маркетплейсах можно встретить чаи, которые помогают от паразитов, скачков артериального давления, паразитов, псориаза, депрессии, рака, но этому верить не нужно. Травяные напитки - поддерживающий элемент. К примеру, ромашка при боле в горле оказывает антисептический эффект. В зависимости от концентрации той или иной части растения в сборе, чай может быть полезным, но излечить он болезни точно не может.

Другой проблемой напитков является невозможность проверить наличие заявленных трав в составе. Также эксперт отмечает, что если нет информация о правильном способе приготовления сбора, это должно насторожить. Ведь «правильный» по составу чай нельзя просто заварить горячей водой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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