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Перечислены три главные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть при употреблении солений

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Перечислены три главные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть при употреблении солений
Здоровье
Фото из открытых источников

Соленья — блюдо, которое многие любят. В качестве сырья применяют свежие овощи, которые маринуют при помощи соли и специй. Но надо понимать, что соль —это консервант, в соленьях ее очень много, поэтому хранятся они продолжительное время. Названы три смертельно опасные проблемы со здоровьем, которые могут возникать при употреблении такого продукта.

Первая заключается в том, что в разносолах есть большое количество нитритов. Их частое и бесконтрольное употребление приводит к негативному влиянию на здоровье. Они распадаются на нитрозамины после воздействия желудочной кислоты. Впоследствии это даже может привести к онкологии желудка.

Эксперты утверждают, что если часто употреблять соленья, может ухудшится состояние кровеносных сосудов, состояние почек,  здоровье желудка. Соленья сильно ухудшают пищеварение, негативно влияют на печень. 

Повреждение слизистой оболочки — еще одно  негативное последствие. Из-за соли иммунный барьер снижается, увеличивается риск заражения Helicobacter pylori, развития язв, гастрита. Кроме того, соль провоцирует задержку жидкости и приводит к протеинурии, отекам и почечной недостаточности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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