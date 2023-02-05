Диетологи назвали лучшие продукты для здоровья сердца и сосудов

Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего помогают снизить риски сердечно-сосудистых болезней.

1. Яйца. Здоровые люди могут употреблять по оному яйцу в день.

2. Фисташки. У тех, кто регулярно ест орехи, меньше шансов получить сердечный приступ и умереть от сердечных болезней.

3. Зелёный чай. Достаточно выпивать в день две чашки чая.

4. Цельнозерновые продукты. Употребление коричневого риса, ячменя, пшеницы и т.д. связано с низким кровяным давлением, уровнем холестерина.

5. Черника. Очень полезна как в свежем, так и в замороженном виде.

6. 100% апельсиновый сок, но без сахара.

7. Помидоры. Томаты полезны в любом виде.

8. Лосось богат на жирные кислоты омега-3, они уменьшают воспаление.

9. Крестоцветные овощи очень полезны, особенно брокколи и брюссельская капуста.