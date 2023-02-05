«Газета.Ru»: женщинам, которые больше не планируют детей, посоветовали удалить яичники

Ученые призвали женщин удалять фаллопиевые трубы и яичники, если они не планируют заводить детей для того, чтобы избежать рака яичников.

Рак яичников — это относительно редкая и смертельно опасная болезнь. Выживаемость при этом виде онкологии низкая. Не существует надежного метода по скринингу. Опухоль чаще обнаруживают тогда, когда поздно начинать какое-либо лечение. Мутации генов BRCA1 и BRCA2 повышает риск развития недуга, поэтому носительницам мутаций рекомендовано удалять яичники, если они больше не планируют детей. Также нужно убирать фаллопиевые трубы, ведь большинство случаев рака яичников, агрессивных в том числе, начинаются именно там.

Как предполагают ученые, женщины с высоким генетическим риском должны решится на хирургическое вмешательство, поскольку на сегодняшний день оно является золотым стандартом.