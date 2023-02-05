Сомнолог Белинская объяснила, с чем связаны вздрагивания во время сна

Для здоровья и нормальной жизнедеятельности человеку необходим полноценный сон. Врач-сомнолог утверждает, что часто люди испытывают вздрагивания во время отдыха. Это состояние может возникать во время засыпания, а может продолжаться на протяжении всей ночи.

Такое явление, по словам специалиста, до сих пор точно не изучено. Нервная система человека перестает функционировать, когда он начинает засыпать, это состояние безопасно. Доктор считает, что перед ночным отдыхом нужно снизить эмоциональную нагрузку. Надо выключить свет, гаджеты, отказаться от кофе и любых бодрящих напитков, которые стимулируют активность головного мозга.