«АиФ»: Врач-терапевт Назаров разъяснил, как нужно собрать ртуть из разбившегося градусника

Накопление паров ртути приводит к интоксикации. Последствия разбитого градусника люди ощутят на себе не сразу. Как отмечает Александр Назаров, из-за интоксикации происходит общее недомогание, металлический привкус во рту, головные боли и неприятные ощущения в горле. В итоге могут даже возникнуть серьезные проблемы с нервной и пищеварительной системами, добавил специалист.