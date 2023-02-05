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«АиФ»: Врач-терапевт Назаров разъяснил, как нужно собрать ртуть из разбившегося градусника

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«АиФ»: Врач-терапевт Назаров разъяснил, как нужно собрать ртуть из разбившегося градусника
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-терапевт Александр Назаров из Тюмени рассказал, что нужно делать, если разбился ртутный градусник, и как правильно собрать ртуть.

Накопление паров ртути приводит к интоксикации. Последствия разбитого градусника люди ощутят на себе не сразу. Как отмечает Александр Назаров, из-за интоксикации происходит общее недомогание, металлический привкус во рту, головные боли и неприятные ощущения в горле. В итоге могут даже возникнуть серьезные проблемы с нервной и пищеварительной системами, добавил специалист.

Чтобы этого избежать, следует аккуратно из разбитого градусника собирать ртуть. Перед этим закрыть дверь в комнату, где упал градусник, а надеть бахилы, маску, резиновые перчатки. Собрать все в герметичную емкость шпрыцом. Пол промыть раствором марганцовки или хлорки. Всю одежду с ртутью утилизировать, а помещение проветрить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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