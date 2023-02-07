Реаниматолог рассказал, почему у Костомарова и Сванидзе мог начаться сепсис

Как рассказал порталу «МК» врач анестезиолог-реаниматолог, который пожелал сохранить анонимность, причин развития сепсиса у Костомарова и Сванидзе может быть несколько:

Сам по себе коронавирус вызывает изменения в сосудистой стенке — ангиопатии во внутренних органах (легких прежде всего), а также периферической ткани. Это первый фактор. Во-вторых: к ковиду присоединяется инфекционная флора, чаще бактериальная, что приводит к изменению в оксигенном кровотоке, гиперперфузии (кислородному голоданию мозга), то есть к шоку. Данное состояние требует введения препаратов, которые повышают сосудистый тонус, но в результате введения мощных сосудосуживающих средств могут пострадать кожа, мышцы, развиваться трофические изменения, ишемия, некроз, сухая гангрена, которая переходит в опасную влажную (такое дает сепсис).

Третий вариант — это эмболический. В венозном и артериальным русле образуются сгустки крови, холестериновые бляшки, кристаллы, пузырьки газа, жировые шарики, что также может стать следствием свертываемости крови из-за ковида. В будущем развивается некроз. Для профилактики пациенту дают антикоагулянты. Четвертый вариант: осложнения от проведенных медицинских манипуляций. Не такой невероятный вариант, - рассказал врач.