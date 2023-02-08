Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал главные способы защиты от сезонных заболеваний

Сезонный грипп вернулся в Россию, он зафиксирован почти во всех областях. Поэтому нужно вспомнить, как можно защитить себя в пору высокой вирусной активности.

По словам директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрия Лиознова, этот подъем эпидемии гриппа и ОРВИ вполне предсказуем.

Защитить себя от сезонных болезней можно, если вовремя принять противовирусные препараты. Широким спектром активности обладает препарат арбидол, но принять его нужно сразу – в первые 12 часов с момента заражения. Умифеновир тоже одобрен членами Международного профессионального сообщества по изучению респираторных вирусных болезней. Прием данных препаратов уменьшает риск инфицирования ОРВИ, ковидом, гриппом, а также снижает развитие возможных осложнений.

По словам врача, прием противовирусных лекарственных средств можно порекомендовать прежде всего людям из групп риска при тесном контакте с заболевшим либо в период создания иммунного ответа после ранее проведенной вакцинации.