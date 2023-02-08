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Ела по два яйца в день на протяжении шести месяцев. Результаты эксперимента и комментарий врача

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Ела по два яйца в день на протяжении шести месяцев. Результаты эксперимента и комментарий врача
Здоровье
Фото из открытых источников

Фудблогер Александра Кленова несколько лет назад столкнулась с проблемой: у нее появились незаживающие раны в уголках рта. Никакие средства не помогали. По рекомендации врача после выявления дефицита фосфора девушка начала съедать каждый день по два яйца. Вещество из лекарств в данном случае усваивалось бы намного хуже.

Шесть месяцев день фудблогера начинался с куриного яйца всмятку, им же он заканчивался. Ранки в уголках рта зажили, также улучшилось состояние волос, а ещё пациентку стало меньше тянуть на разную вредную еду.

По словам нутрициолога Ирины Юзуп, длительное время яйца считались продуктом, от обилия которого повышается холестерин. Сегодня люди не допускают, чтобы в рационе этот продукт появлялся чаще, чем два или три раза в неделю. Дело в том, что в белке есть аллерген овомукоид, переизбыток которого приводит к кожным болезням, скрытой гиперчувствительности и воспалению.

Взрослый мужчина может съедать по пять-шесть штук яиц, если у него хорошая переносимость продукта, считает врач. Но когда организм реагирует на яйца тошнотой, то нужно отказаться от такого блюда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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