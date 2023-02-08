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Врач Сергей Агапкин заявил о том, что больное горло нельзя лечить горячим чаем

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Врач Сергей Агапкин заявил о том, что больное горло нельзя лечить горячим чаем
Здоровье
Фото из открытых источников
В очередном выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1» появился врач Сергей Агапкин. Как рассказал специалист,  больное горло ни в коем случае нельзя лечить горячим чаем.
В студии передачи врач решил развеять популярный миф о том, что в быстром лечении больного горла хорошо помогает питье горячего чая и других горячих напитков. Но эксперт это отрицает.
«Как ни странно, избавиться от болей в горле помогает мороженое. Горячий чай даже может усилить процессы воспаления», — заявил Агапкин Ранее Агапкин в шоу «О самом главном».

Также специалист порекомендовал людям увеличить суточное потребление воды для того, чтобы уменьшить задержку жидкости в человеческом организме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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