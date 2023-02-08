Врач Сергей Агапкин заявил о том, что больное горло нельзя лечить горячим чаем

«Как ни странно, избавиться от болей в горле помогает мороженое. Горячий чай даже может усилить процессы воспаления», — заявил Агапкин Ранее Агапкин в шоу «О самом главном».

Также с пециалист порекомендовал людям увеличить суточное потребление воды для того, чтобы уменьшить задержку жидкости в человеческом организме.