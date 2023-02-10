Количество заболевших коварным смертельным недугом стремительно растет

По последним данным, в предыдущие сутки в Самарской области было выявлено 619 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Ежедневно количество зараженных человек стремительно растет.

При этом сообщается, что 527 человек проходило лечение, поскольку у них ранее диагностировали внебольничною пневмонию или ОРВИ; 92 жителя узнали о неутешительном диагнозе во время профилактического обследования, не имея никаких клинических проявлений.

Из 619 пациентов большинство случаев коварного недуга выявлено в Самаре (202 человека) и Тольятти (201 человек). Сызрань в ковидном антирейтинге на четвертой позиции (32 человека). В Шигонском районе и Октябрьске выявлено не более 7 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе ковид подхватило 501 148 человек. За все время пандемии умерло 8 224 человека, включая одного пациента в минувшие сутки.