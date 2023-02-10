Лечился ли Роман Костомаров окунанием в прорубь и насколько опасно так закаляться

Олимпийский чемпион Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Ему ампутировали стопу, а сейчас врачи решают вопрос об ампутации пальцев на руках.

Окунался ли фигурист в прорубь

В Telegram-канале Mash написали, что спортсмен болел неделю. Но лечился он окунанием в ледяную прорубь. Новость вызвала настоящий резонанс. Однако отец спортсмена опроверг эти слухи. Татьяна Тарасова же назвала подобные сплетни «бредом».

Чем опасно погружение в прорубь

Погружение в прорубь не так безопасно, как может казаться. Из-за резкого перепада температуры - это стресс для организма. Сосуды сужаются, можно потерять сознание. Также происходит скачок давления, что вредно для человека.

Людям с хроническими заболеваниями окунаться в прорубь нельзя, поскольку может произойти обострение. Резкий холод плохо влияет на сердце и может начаться аритмия или риск его внезапной остановки.

В целом, к погружению в прорубь готовятся годами. А без должной подготовки такой вид закаливания может быть опасным.