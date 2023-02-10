Вирус во время СВО: как проходит пандемия коронавируса COVID-19 на четырех новых территориях РФ

Несмотря на то, что продолжается СВО, в РФ никуда не делся коронавирус COVID-19. Поэтому у многих может возникнуть вопрос, как проходит пандемия на четырех новых территориях, которые вошли в состав России— Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках?

В ЛНР с апреля-мая минувшего года прирост заболеваемости сокращается, составляя по 180-200 случаев ежемесячно. 25 января в республике был выявлен один случай, а по данным на 8 февраля - 7 случаев. 18 октября в министерстве рапортовали о том, что возобновлена кампания по профилактической вакцинации.

В ДНР схожая ситуация. Состоянием на 25 февраля 2022 года в регионе с начала пандемии насчитывали 155601 случаев заболевания, а на сегодняшний день это количество увеличилось на 22,5 тысячи за почти год.

О ковиде в Запорожской области известно только то, что в области проводится вакцинация - привито более 122 тысячи человек. А вот в министерстве здравоохранения Херсонской области предоставлять статистику по коронавирусу отказались, ссылаясь на «свои причины».