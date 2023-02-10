Витамин D может снизить скорость прогрессирование диабета 2-го типа

Регулярный прием витамина D немного снижает скорость прогрессирования диабета 2-го типа у людей, у которых наблюдается высокий уровень сахара в крови. Это установили американские ученые из Медицинского центра Тафтса в Бостоне.

Витамин D стимулирует клетки поджелудочной железы к выработке инсулина. Бостонские исследователи на основе анализа сведений трех рандомизированных изучений смогли установить, что прием больших доз витамина D может привести к снижению частоты развития преддиабета до диабета 2-го типа на 15%.

При этом применение в экспериментах количества витамина D, эквивалентного 70 микрограммам ежедневно, было гораздо выше, чем 10 микрограммов в день, которые рекомендуют диетологи в Великобритании, и 15 микрограммов в Америке.

Поэтому прием витамина D в большой дозе нужно рассматривать как лечение под наблюдением врача, поскольку повышается риск образования камней в почках.



