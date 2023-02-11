«АиФ»: Кому грозит гангрена и как сохранить ноги. Все потрясены историей Костомарова

Как избежать гангрены и сохранить свои ноги? Сейчас этим вопросом задаются многие люди. Дело в том, что все потрясены историей фигуриста Романа Костомарова и теперь вспоминают болезнь певицы Юлии Началовой.

У здорового человека гангрена и потеря пальцев или конечностей грозит в случае травмы, ожогов, занесения инфекции в рану. Опасны колющие травмы рук и ног, поскольку там инфекция распространяется особым образом, быстро захватывая все области. Людям с атеросклерозом, диабетом, курильщикам со стажем нужно избегать как проколов, так и любых ран ног и царапин. Каждая может привести к развитию инфекции и последующей ампутации.

Причина кроется в плохом кровоснабжении нижних конечностей из-за сужения сосудов. У них возможен еще один «сценарий» ампутации даже без инфекции - сухая гангрена, то есть постепенное отмирание. Все начинается с дистальных отделов, с кончиков пальцев. Обычно появляются боли, небольшое потемнение, которое увеличивается, вовлекаются другие пальцы. Такое долгое развитие связано с тем, что постепенно сужается просвет сосудов.