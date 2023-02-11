Онколог Минздрава РФ Каприн: бесконтрольный прием БАДов может повлиять на развитие рака

Бесконтрольный прием БАД (биологически активные добавки) может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Это заявил главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

По словам генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава, в группу риска по болезни раком входят прежде всего люди с ожирением, а также любители чрезмерного употребления красного мяса и алкоголя.

Существуют определенные факторы риска. К ним можно отнести ожирение, повышающее развитие колоректального рака, а также рака поджелудочной железы, курение, злоупотребление спиртным и красным мясом. Но у нас появились интересные данные, что бесконтрольный прием БАД тоже может влиять на развитие опухоли. Эти данные нам еще нужно проанализировать, — сказал Каприн.

Онколог подчеркнул, что вылечить недуг на ранней стадии намного легче. Поэтому не нужно пренебрегать походами к врачу.