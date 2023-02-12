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Эксперт назвал 5 эффективных способов похудеть без тренировок в фитнес-зале

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Эксперт назвал 5 эффективных способов похудеть без тренировок в фитнес-зале
Здоровье
Фото из открытых источников

Фитнес-эксперт Эдуард Шакула рассказал, что для эффективного похудения потребуется выполнить пять пунктов. Первый — регулярные прогулки на свежем воздухе. Самое простое и полезное упражнение - ходьба.

Следующий фактор, который способствует похудению — это сбалансированное питание с белковой пищей, фруктами, овощами. Еще одно правило гласит, что если вы хотите похудеть, то никогда не пропускайте завтраки. Правильный утренний прием пищи состоит из продуктов с высоким содержанием клетчатки и белка.

Также эксперт обратил внимание, что нужно обязательно исключить сладкие газированные напитки, содержащие огромное количество сахара.

В завершение диетолог дал еще одну рекомендацию. Если вы  настроены похудеть, то надо внедрить в свою жизнь тренировки. Благодаря спорту процесс похудения проходит намного быстрее и легче.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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