Физиолог Озтюрк предупредил о высоком риске развития рака из-за регулярной нехватки сна

Олимпийский чемпион Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Ему ампутировали стопу, а сейчас врачи решают вопрос об ампутации пальцев на
Многие российские военкоры и милитари-блогеры в своих Телеграм опубликовали кадры противника, на которых показаны потери стороны, которая вела
В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб солдат из Саратова Владимир Осипов. Об этом сообщили в администрации города.
Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Александр Филиппенко, который не так давно переехал жить в
Российский актер театра и кино Александр Филиппенко, который имеет звание народного артиста РФ, эмигрировал из страны в знак несогласия с
Российский эстрданый певец Григорий Лепс во время своего очередного сольного концерта, который проходил в Ставрополье, публично обматерил юмориста и
Портал E1.RU сообщил о гибели в зоне СВО на Украине 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Руслана А., который был осужден за убийство. По данным издания,
Как избежать гангрены и сохранить свои ноги? Сейчас этим вопросом задаются многие люди. Дело в том, что все потрясены историей фигуриста Романа
Команда российских волонтеров в Турции создала памятку для русскоязычного населения о том, какая именно помощь является «медвежьей услугой» для
4 февраля 2023 г. в гостинице "Метрополь" состоялась партконференция регионального отделения партии "РОДИНА" города Москва. Состав команды был