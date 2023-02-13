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Физиолог Озтюрк предупредил о высоком риске развития рака из-за регулярной нехватки сна

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Физиолог Озтюрк предупредил о высоком риске развития рака из-за регулярной нехватки сна
Здоровье
Фото из открытых источников

Каждый человек должен высыпаться для того, чтобы защитить организм от опасных заболеваний. В этом уверен заведующий отделением физиологии медицинского факультета Фракийского университета Левент Озтюрк.

По словам медика из Турции, регулярный и здоровый сон укрепляет иммунитет, который очень важен для защиты не только от всевозможных вирусных болезней, но и от онкологии, пишет издание En Son Haber.

«Для поддержания иммунитета нельзя сном жертвовать. Как мы говорим, сон обсуждению не подлежит. Нужно спать столько, сколько человеку нужно... Когда иммунная система крепкая, это щит от рака», — сказал эксперт.

Физиолог добавил, что у тех людей, которые рано ложатся спать и рано просыпаются, риски развития рака желудочно-кишечного тракта намного ниже. Дело в том, что во сне в организме происходит активный процесс уничтожения склонных к канцеризации клеток.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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