Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности. Медики решили объяснить, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам фигуриста.

Дело в том, что у спортсмена возникли тромбы в венах нижних конечностей. Из-за этого остановился кровоток, а присоединившаяся инфекция спровоцировала развитие гангрены.

Профессор Центра сосудистой медицины Лейденского университета Менно Хасман отметил, что от подобного течения заболевания не застрахован никто. Последствия могут возникнуть как при ковиде, так и при обычной пневмонии. В случае развития недуга в организме человека запускается иммунный процесс, способствующий свертыванию крови в артериях, венах. Когда это развивается во время сепсиса, увеличивается риск ишемии и некроза. По словам эксперта, процесс нельзя повернуть вспять, поэтому единственный способ - ампутация пораженных конечностей.