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Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова

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Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова
Здоровье / Знаменитости
Фото из открытых источников

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности. Медики решили объяснить, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам фигуриста.

Дело в том, что у спортсмена возникли тромбы в венах нижних конечностей. Из-за этого остановился кровоток, а присоединившаяся инфекция спровоцировала развитие гангрены.

Профессор Центра сосудистой медицины Лейденского университета Менно Хасман отметил, что от подобного течения заболевания не застрахован никто. Последствия могут возникнуть как при ковиде, так и при обычной пневмонии. В случае развития недуга в организме человека запускается иммунный процесс, способствующий свертыванию крови в артериях, венах. Когда это развивается во время сепсиса, увеличивается риск ишемии и некроза. По словам эксперта, процесс нельзя повернуть вспять, поэтому единственный способ - ампутация пораженных конечностей.

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