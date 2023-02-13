WeChat указала, что эти 4 части курицы могут вызвать рак у людей, если их есть регулярно

Куриное мясо часто присутствует на нашем столе. Это оправдано, поскольку оно содержит белки, жиры, углеводы и другие соединения, необходимые для здоровья человека. Данный материал опубликовала китайская газета WeChat.

Куриное мясо подходит для ежедневного питания, однако не все части курицы одинаково полезны. Некоторые части очень вредны, поэтому лучше их не есть или употреблять редко. К примеру, это куриная шея, в которой находятся лимфатические узлы с большим количеством бактерий и токсинов. Частое употребление шеи может вызывать рак. Также не желательно употреблять кишки, где содержится много бактерий и остатков пищи.

Куриные ноги содержат много жира, который тяжело переваривается. Это провоцирует набор веса. Также в куриных ножках есть много гормонов, которые могут негативно сказаться на человеческом здоровье.

Лучше отказаться от употребления хвоста или гузки. Там содержится много бактерий и токсинов, которые негативно скажутся на организме.



