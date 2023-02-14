Врач Ирина Юзуп назвала гражданам РФ основные симптомы, которые помогут быстро выявить пневмонию

Врач Ирина Юзуп рассказала, что быстро выявить пневмонию можно по нескольким основным признакам. Прежде всего, это острый кашель, отделение мокроты, утомляемость, озноб, слабость. Иногда у человека возникают более серьезные симптомы — это боль в груди, высокая температура, отдышка.

По словам кандидата медицинских наук, у разных пациентов симптомы пневмонии могут отличаться. К примеру, для пожилых пациентов и лица с ослабленной иммунной системой главными симптомами могут являться сонливость, тошнота, спутанность мыслей, усиление имеющихся хронических заболеваний.

Эксперт также пояснила, что симптомы пневмонии отличаются в зависимости от возбудителя болезни. Если им является пневмококк, заболевание будет характеризоваться острым началом, лихорадкой, болями в груди. Для легионеллезной пневмонии, помимо всех перечисленных симптомов, характерна диарея. Для микоплазменной пневмонии — головные и мышечные боли.