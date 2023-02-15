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Medical Xpress: выявлены повреждения органов у 59% людей с длительным течением COVID-19 в анамнезе

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Medical Xpress: выявлены повреждения органов у 59% людей с длительным течением COVID-19 в анамнезе
Здоровье
Фото из открытых источников

После нового исследования влияния коронавируса было выявлено, что повреждения органов, которые пациенты получили в процессе заболевания COVID-19, сохраняются у 59% человек даже через год после инфицирования. Об этом пишет издание Medical Xpress.

Пациенты сообщили специалистам об одышке, когнитивной дисфункции, ухудшении качества жизни. Проводился анализ 536 добровольцев. Все они перенесли длительный коронавирус. 13% пациентов госпитализировали после постановки диагноза. 32% участников являлись сотрудниками медучреждений.

У 331 пациента из 536 ученые диагностировали нарушения функций органов через 6 после постановки ковида. Пациентов обследовали при помощи мультиорганной МРТ-томографии. Выяснилось, что 29% исследуемых имели те или иные нарушения. У 59% через год обнаружили серьезные поражения одного из органов.

Также оказалось, что после полугода сильная одышка снизилась с 38% до 30%, а когнитивная дисфункция уменьшалась с 48% до 38%. В целом, плохое качество жизни из-за плохого самочувствия снижалось с 57% до 45%.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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