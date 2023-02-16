E1.RU: В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска

В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал E1.RU.

Сообщается, что за последнюю неделю показатели по заболеванию COVID-19 в России увеличились. Речь идет о росте на 30%. В общем показатели по заболеваемости ковидом растут пятую неделю подряд. Ключевым среди штаммов коронавируса снова стал стелс-омикрон, он мутировал, вытесняя вариант ВА.5. Этот штамм был ключевым в стране много месяцев.

По словам академика РАН Александра Горелова, рост заболеваемости связан с тем, что россияне не соблюдают антикоронавирусные рекомендации. Но не исключено, что рост заболеваемости связан с сезонностью.

При этом отмечается, что в группу риска попадают лица пожилого возраста (65+) и люди с хроническими заболеваниями. Именно эта категория граждан подвержена госпитализации.